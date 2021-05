1. FC Köln vor der Relegation : Funkels Wunsch: „Nach Möglichkeit nicht gegen Bochum“

Trainer Friedhelm Funkel vom Fußball-Bundesligisten 1.

Köln | FC Köln will in der Relegation am Mittwoch und Samstag ein Duell mit seinem Ex-Club VfL Bochum vermeiden. „Man kann nicht sagen, wer leichter oder schwerer wäre. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann möchte ich nicht gegen Bochum spielen“, sagte Funkel: „Ich hatte dort eine sehr, sehr schöne Vergangenheit, kenne noch viele im Trainer-Stab und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.