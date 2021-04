27. Spieltag : Fußball-Bundesliga: Das war Samstag, das kommt am Sonntag

Das war's schon fast. Der FC Bayern gewinnt das Spitzenspiel gegen Leipzig und kann kaum noch eingeholt werden. Zwei Clubs machen große Schritte Richtung Champions League, Borussia Dortmund gehört nicht dazu. Der Abstiegskampf bleibt spannend.

Frankfurt am Main | Die neunte Meisterschaft in Serie ist dem FC Bayern kaum noch zu nehmen. Auch für den Kampf um die Qualifikation für die Champions League könnte dieser 27. Spieltag am Saisonende entscheidend gewesen sein. Vor dem Abstieg zittern noch mehrere Clubs - unter anderem ein Verein aus der Hauptstadt, der sich selbst ganz woanders verorten wollte. ABGE...

