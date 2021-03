Nationalmannschaft : Löw macht Platz - Bierhoff sucht Lösung bis 2024

Joachim Löw ist ab sofort im EM-Tunnel. Seinen Rückzug im Sommer verkauft er als einen letzten großen Dienst für die Heim-EM 2024, der „zur Explosion“ führen soll.

Frankfurt am Main | Joachim Löw wirkte in keinem Moment wie ein Bundestrainer, der nach 15 Jahren zermürbt aufgibt. Einträchtig saß der 61-Jährige in der Frankfurter DFB-Zentrale neben Präsident Fritz Keller und Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff und verkaufte seinen Rückzug nach der Europameisterschaft vielmehr als letzten großen Dienst an der Fußball-Natio...

