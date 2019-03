EM-Qualifikation : Nordirland holt zweiten Sieg in deutscher Gruppe

Nordirland hat vorerst die Tabellenführung in der deutschen EM-Qualifikationsgruppe C übernommen. Die Mannschaft von Trainer Michael O'Neill setzte sich in Belfast mit 2:1 (1:1) gegen Weißrussland durch.

von dpa

24. März 2019, 22:41 Uhr

Mit sechs Punkten aus zwei Partien stehen die Nordiren damit auf dem ersten Rang der Gruppe. Verteidiger Jonny Evans traf nach einer Ecke per Kopf (30. Minute) zum 1:0, Igor Stasewitsch gelang zunächst der Ausgleich (33.). Der eingewechselte Josh Magennis (87.) machte spät den Sieg der Gastgeber perfekt.

Zum Auftakt der Qualifikation zur Fußball-EM 2020 hatten sich die Nordiren 2:0 gegen Estland durchgesetzt. Weißrussland, am 8. Juni nächster Gegner der DFB-Auswahl, kassierte nach dem 0:4 gegen die Niederlande bereits die zweite Quali-Niederlage.