EM-Stadiondesign vorgegeben : Allianz-Arena in Regenbogenfarben: Laut „Bild“ keine Genehmigung

Nach einem Bericht der "Bild" soll es keine Ausnahme für München geben. Das EM-Stadion dürfte demnach nicht in den Farben der Pride-Flagge erstrahlen.

München | Das EM-Stadion in München soll beim Gruppenfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn nach Informationen der "Bild"-Zeitung nicht in Regenbogenfarben leuchten. Darauf hätten sich die Europäische Fußball-Union und das EM-Organisationskomitee verständigt, hieß es in einem Bericht am Montagabend. Stattdessen solle die Arena wie vorgeseh...

