Muras-Kolumne : Beruhigungspille für deutsche Fans: Das gute Omen zum EM-Start

Aller Anfang ist ja sprichwörtlich schwer, doch Ausnahmen bestätigen auch diese Regel. Wenn Deutschland in eine Fußball-EM startet, so lehrt die Historie, ist mit allem zu rechnen – nur nicht mit einer Niederlage. Die Startbilanz aus zwölf Turnieren: acht Siege und vier Unentschieden. Eine Beruhigungspille vor dem Auftakt gegen Weltmeister Frankreich an diesem Dienstag.

Frankfurt/Main | Die deutsche EM-Geschichte bei Endrunden begann 1972 in Antwerpen gegen Gastgeber Belgien. Leichter als es das Ergebnis (2:1) aussagt, fiel der Halbfinalsieg, für den der damalige Hauptverantwortliche für Tore sorgte: Gerd Müller traf mit Kopf und Fuß und bannte die Sorgen von Bundestrainer Helmut Schön, der auf die eigentlich „unbespielbaren Steinwüs...

