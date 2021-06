DFB-Einzelkritik : Es müllert noch – Gosens mit Galavorstellung

Die deutsche Mannschaft bestach beim 4:2-Sieg über Portugal vor allem im Offensivspiel. Ein EM-Neuling spielte sich besonders in den Vordergrund.

München | Der deutschen Nationalmannschaft ist bei der Fußball-EM im zweiten Vorrundenspiel der erste Sieg gelungen. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw bezwang Europameister Portugal am Samstag in München mit 4:2 (2:1) und verbesserte ihre Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale. Die deutsche Mannschaft zeigte sich deutlich verbessert, vor allem im Of...

