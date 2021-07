Wie der eigene Vater : Torhüter Kasper Schmeichel könnte zweiten EM-Titel in die Familie holen

Wie der Vater, so der Sohn: Der dänische Nationaltorhüter Kasper Schmeichel kommt einem Ziel nahe, von dem er lange nur geträumt hat. Er könnte den EM-Titel holen, wie schon Papa Peter vor knapp 29 Jahren.

Osnabrück | An nicht mehr viel vermag sich Peter Schmeichel nach seinem größten Triumph erinnern. Nicht an die Pokalübergabe, nicht an die Party. „Ich war wie in einem Rausch – und doch völlig nüchtern“, erzählte die dänische Torwart-Legende erst kürzlich wieder, als der 57-Jährige auf das EM-Endspiel 1992 zwischen Dänemark und Deutschland (2:0) zurückblickte. Er...

