Liveticker zum Auftakt der Gruppe D : Tor! Einseitige Angelegenheit bei England gegen Kroatien

Um 15 Uhr spielt England in der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft gegen Kroatien. Das Auftaktspiel der Gruppe D wird in London ausgetragen.

London | Englands Fußball-Nationalmannschaft startet ohne die beiden BVB-Profis Jadon Sancho und Jude Bellingham in die Europameisterschaft. Sancho steht beim Auftaktspiel der Engländer am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im Wembley-Stadion etwas überraschend nicht mal im Kader der Three Lions. Ob der 21-Jährige verletzt ist, blieb zunächst unklar. Der 1...

