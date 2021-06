Liveticker zu Deutschland gegen Ungarn : Schafft die deutsche Mannschaft den Sprung ins EM-Achtelfinale?

Zieht Deutschland ins Achtelfinale ein oder gelingt Ungarn die Überraschung? Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.

München | Auch wenn es bei der Diskussion um die ungarische Politik und die Entscheidung der UEFA zur Regenbogenflagge ein wenig in den Hintergrund gerückt ist – auch sportlich geht es am Mittwochabend in München um viel. Bundestrainer Joachim Löw ließ keinen Zweifel am Ziel der Nationalmannschaft. "Wir haben es selbst in der Hand", sagte Löw und forderte von s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.