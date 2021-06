EM 2021: Erstes Achtelfinale : Liveticker zum Nachlesen: Dänemark schlägt Wales deutlich

Im ersten Achtelfinal-Duell standen sich Wales mit Top-Stürmer Gareth Bale und Dänemark gegenüber. Kurz vor Schluss gab es noch eine rote Karte – und zwei Tore.

Amsterdam | Dänemark steht als erste Mannschaft im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Das Team von Trainer Kasper Hjulmand setzte sich im Achtelfinale am Samstag mit 4:0 (0:0) gegen Wales durch. Der frühere Ajax-Profi Kasper Dolberg (27. und 48. Minute), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwaite (90.+6) trafen in Amsterdam für die Dänen, die in der R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.