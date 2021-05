EM-Trainingslager : Seefeld erwartet DFB-Team: „Ritterschlag für die Region“

Für den Tourismus in Seefeld ist das am Freitag beginnende EM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft „extrem wichtig“ nach dem monatelangen Corona-Lockdown.

Seefeld in Tirol | Für den Tourismus in Seefeld ist das am Freitag beginnende EM-Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft „extrem wichtig“ nach dem monatelangen Corona-Lockdown. „Es ist ein Ritterschlag für die Region, dass man so wieder starten darf in den Sommer. Es geht für uns von null auf hundert“, sagte Elias Walser, der Geschäftsführer der Olymp...

