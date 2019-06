Frauenfußball : Bundestrainerin plant für WM-Viertelfinale mit Marozsan

Martina Voss-Tecklenburg rechnet im WM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Frauen wieder mit einem Einsatz von Spielmacherin Dzsenifer Marozsan.

von dpa

22. Juni 2019, 20:00 Uhr

«Wir haben das heute auch für sie gemacht, dass sie bei diesem Turnier auf den Platz zurückkehren kann», sagte die Bundestrainerin nach dem 3:0 im Achtelfinale in Grenoble gegen Nigeria dem ZDF. Marozsan hatte sich im ersten WM-Spiel gegen China (1:0) den Zeh gebrochen.

Gegen Nigeria saß sie wieder auf der Bank, wurde aber nicht eingewechselt. Laut Voss-Tecklenburg wäre dies bei einem knapperen Spielverlauf eine Option gewesen. Die DFB-Auswahl trifft in der nächsten Runde am kommenden Samstag in Rennes auf Schweden oder Kanada.