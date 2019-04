Lena Lattwein nachnominiert : DFB-Frauenauswahl: Däbritz fällt für Länderspiele aus

Die neue Fußball-Bundestrainerin Martina Voss- Tecklenburg muss beim Klassiker in Schweden am 6. April (13.45 Uhr/ARD) sowie bei ihrem Heimdebüt drei Tage später in Paderborn gegen Japan (16.00 Uhr/ZDF) auf Mittelfeldspielerin Sara Däbritz verzichten.

von dpa

03. April 2019, 14:14 Uhr

Die 24-Jährige müsse wegen eines grippalen Infekts passen, teilte der DFB am Mittwoch in Frankfurt mit. Für Däbritz wurde Lena Lattwein von der TSG Hoffenheim für die Frauen-Nationalmannschaft nachnominiert.

Auch hinter dem Namen von Lea Schüller steht noch ein Fragezeichen. Gegen die Schwedinnen werde die Angreiferin von der SGS Essen noch geschont, hieß es. Ob sie bei der Partie gegen Japan wieder zum Team stößt, werde in den nächsten Tagen entschieden, hieß es.