WM-Quali-Einsatz fraglich : DFB-Spielführerin Marozsan zieht sich Jochbeinbruch zu

von dpa

erstellt am 09.Okt.2017 | 15:21 Uhr

Ob Maroszan in den WM-Qualifikationsspielen der DFB-Auswahl am 20. Oktober gegen Island in Wiesbaden und am 24. Oktober gegen die Färöer in Großaspach eingesetzt werden kann, ist damit fraglich.

«Meine rechte Gesichtshälfte kann ich euch leider noch nicht zumuten. Wie lange ich ausfallen werde, ist noch unklar. Aber werde alles dafür tun, dass ich schnellstmöglichst wieder auf dem Platz mitwirke», schrieb Marozsan auf ihrer Facebook-Seite und postete dazu ein Foto, das sie mit einem hochgereckten Daumen zeigt.

