Auch Spanien weiter : England als Gruppensieger im EM-Viertelfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Der WM-Dritte England sicherte sich mit dem 2:1 (1:1)-Sieg gegen Portugal in Tilburg den dritten Erfolg und zog souverän als Sieger der Gruppe D in die Runde der letzten Acht ein. Spanien schaffte trotz einer überraschenden 0:1 (0:1)-Niederlage in Deventer gegen Schottland als Gruppen-Zweiter den Sprung ins Viertelfinale.

Die Engländerinnen treffen in der K.o.-Runde am Sonntag in Deventer auf Frankreich. Die Spanierinnen kämpfen am Sonntag in Tilburg gegen EM-Neuling Österreich um den Einzug ins Halbfinale.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 22:58 Uhr