Zum vierten Mal : Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg deutscher Meister

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben den Titel in der Bundesliga vorzeitig verteidigt. Die Niedersachsen gewannen mit 2:0 (0:0) gegen die SGS Essen und sicherten sich damit nach 2013, 2014 und 2017 den vierten nationalen Triumph.

von dpa

13. Mai 2018, 15:55 Uhr

Der Tabellenzweite FC Bayern kann das Team von Trainer Stephan Lerch zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr einholen. Die Tore beim neunten Saison-Heimsieg erzielte Ella Masar, die mit einem Doppelpack (55. und 59. Minute) für den Sieg sorgte. Später sah Masar vor 2082 Zuschauern die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Wolfsburg kann wie 2013 das Triple gewinnen: Im Pokalfinale tritt der VfL am 19. Mai gegen den FC Bayern an, im Endspiel der Champions League wartet am 24. Mai Olympique Lyon. Die beiden verbleibenden Ligaspiele in München und gegen den 1. FC Köln finden erst nach den beiden Finals statt - und dürften dann zu einem Schaulaufen werden.