Frauen-Bundesliga : Potsdam zieht mit 3:2-Sieg gegen Sand an Essen vorbei

Mit zwei Nachholspielen hat die Frauenfußball-Bundesliga den Spielbetrieb nach der Winterpause wieder aufgenommen.

von dpa

10. Februar 2019, 16:55 Uhr

Nach einem offensiven Schlagabtausch landete der 1. FFC Turbine Potsdam einen 3:2 (1:1)-Auswärtssieg beim SC Sand und zog an der SGS Essen vorbei auf Tabellenplatz drei. In der zweiten Partie am Sonntag besiegte Ex-Meister 1. FFC Frankfurt die TSG Hoffenheim knapp mit 1:0 (1:0) und ist nun nach Punkten gleichauf mit den fünftplatzierten Sinsheimerinnen (beide 20 Zähler).

Spitzenreiter nach dem nun kompletten 13. Spieltag bleibt der VfL Wolfsburg mit 35 Punkten vor Vizemeister Bayern München (32). Dahinter folgen Potsdam (27) und Essen (25). Der erste komplette Spieltag des Jahres findet am kommenden Sonntag statt.