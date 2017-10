Frauen-Champions-League : Wolfsburgs besiegt Atlético - Bayern verliert

vergrößern 1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

erstellt am 04.Okt.2017 | 22:18 Uhr

Die deutschen Double-Siegerinnen aus Niedersachsen gewannen ihr Auswärtsspiel beim spanischen Meister mit 3:0 (0:0). Die dänische Nationalspielerin Pernille Harder brachte das Team von Trainer Stephan Lerch in Führung (47. Minute), ein Eigentor von Silvia Meseguer (78.) und ein Treffer von Ewa Pajor (86.) sorgten für den Endstand.

Durch den Erfolg in der ersten K.o.-Runde der europäischen Königsklasse brachte sich der VfL in eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel: Bereits in einer Woche tritt Madrid beim zweimaligen Champions-League-Gewinner an.

Indes droht dem FC Bayern schon in der ersten K.o.-Runde das Aus. Das Team verlor das Hinspiel des Sechzehntelfinales beim FC Chelsea mit 0:1 (0:1). Das Siegtor in London erzielte Drew Spence in der 10. Minute.

Im Rückspiel in der kommenden Woche in München muss die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Bei einem 1:0-Erfolg ginge die Partie in die Verlängerung. Bayern hatte in der Vorsaison noch das Viertelfinale der Königsklasse erreicht.

