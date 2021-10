WM-Qualifikation : Ex-Bundesligaprofi Guerrero fehlt Peru verletzt

Der frühere Bayern- und HSV-Stürmer Paolo Guerrero ist aus dem Kader Perus für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika gestrichen worden.

Lima | Dies geht aus einer Mitteilung des peruanischen Fußball-Verbandes hervor. „Mein Knie scheint mich nicht spielen lassen zu wollen. Das macht mich sehr traurig“, sagte Guerrero demnach in einer Pressekonferenz. Peru trifft heute in La Paz auf Bolivien und am 14. Oktober in Buenos Aires auf Argentinien. Bei Perus 2:0-Sieg gegen Chile, der Peru Hoff...

