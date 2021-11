WM-Qualifikation : Italien nach Quali-Pleite zwischen Angst und Trotz

Katar 2022 ohne den Europameister? Italien zum zweiten Mal in Serie nicht bei einer Fußball-WM? Nach der Quali-Pleite droht den Azzurri in den Playoffs - erneut! - die große Blamage.

Rom | Nach wenigen Monaten EM-Euphorie liegt Italien wieder am Fußball-Boden und fürchtet die nächsten Riesenblamage. Als die geschockten Europameister in Belfast die direkte WM-Qualifikation vermasselten und vom Feld trotteten, schien es fast so, als sei Katar 2022 endgültig verspielt. „Was für ein Albtraum“, titelte die „Gazzetta dello Sport“. In Klamm...

