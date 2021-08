RB-Kapitän : Sabitzer fällt auch für Österreich in der WM-Quali aus

Nachdem Kapitän Marcel Sabitzer bei RB Leipzig zuletzt nicht im Kader für das Wolfsburg-Spiel stand, fällt der Mittelfeldspieler auch bei der österreichischen Nationalmannschaft aus.

Leipzig | „Marcel Sabitzer laboriert an muskulären Problemen im Adduktorenbereich, die eine Vollbelastung in den kommenden Tagen nicht zulassen“, teilte der österreichische Verband mit. Damit fehlt der 27-jährige Sabitzer im WM-Qualifikationsspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen die Republik Moldau und am Samstag (20.45 Uhr) gegen Israel. Ein Einsatz dann im H...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.