WM-Qualifikation : Argentinien und Chile trennen sich unentschieden

Die Nachbarländer Argentinien und Chile haben sich in einem Qualifikationsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar unentschieden getrennt.

Santiago del Estero | Argentiniens Superstar Lionel Messi traf in der 24. Minute nach einem Foul des Chilenen Guillermo Maripán an Lautaro Martínez per Strafstoß zum 1:0. Alexis Sánchez glich für die Gäste in der 36. Minute nach einem Freistoß von Bundesliga-Profi Charles Aránguiz und einer Vorlage von Gary Medel aus. In der zweiten Halbzeit spielte Argentinien zwar mehrer...

