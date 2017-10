Pleite in Wien : Serbien verpasst vorzeitige WM-Quali gegen Österreich

vergrößern 1 von 4 Foto: Herbert Neubauer 1 von 4







von dpa

erstellt am 06.Okt.2017 | 22:49 Uhr

Die Serben bleiben in Gruppe D mit 18 Punkten zwar weiterhin Spitzenreiter, allerdings liegt Wales auf Rang zwei nur noch einen Zähler dahinter. Die Waliser hatten am Freitag 1:0 (0:0) in Georgien gewonnen. Auch Irland (16) hat als Dritter noch die Chance auf den Gruppensieg.

Luka Milivojevic (11. Minute) und Nemanja Matic (83.) trafen für Serbien, Guido Burgstaller (25.), Marko Arnautovic (76.) und Louis Schaub (90.) drehten die Begegnung für die Gastgeber. Serbien spielt zum Abschluss am Montag in Belgrad gegen Georgien, außerdem muss Wales gegen Irland antreten.

Für Österreich stand schon vor dem Anpfiff im Wiener Ernst-Happel-Stadion fest, dass es nicht für die WM reicht. Durch den Sieg der Waliser (Tor: Tom Lawrence/49.) hatte die Mannschaft von Trainer Marcel Koller keine Chance mehr. Österreich nahm 1998 in Frankreich letztmals an einer Weltmeisterschaft teil, insgesamt waren die Fußballer der Alpenrepublik sieben Mal bei einer Endrunde vertreten.

Im letzten Gruppenspiel am Montag gegen Moldau steht Koller nach sechs Jahren letztmals als Coach der ÖFB-Auswahl Seitenlinie. Der zum Jahresende auslaufende Vertrag mit dem 56 Jahre alten früheren Bundesliga-Trainer wurde Mitte September nicht verlängert. Wer auf Koller folgt, steht noch nicht fest.

Hingegen steht Island steht vor seiner ersten Teilnahme bei einer WM. Mit dem überraschend deutlichen 3:0 (2:0) in der Türkei in Eskisehir übernahmen die Nordeuropäer die Führung in der Gruppe I und machten einen großen Schritt zur Endrunde 2018 in Russland. Vor dem Quali-Abschluss am Montag gegen den Tabellenletzten Kosovo in Reykjavik haben die Isländer zwei Punkte Vorsprung auf Kroatien.

Die Kroaten kamen in Rijeka gegen Finnland nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und müssen am Montag zu den punktgleichen Ukrainern nach Kiew. Die Ukraine wahrte ihre Chance durch ein 2:0 (0:0) gegen den Kosovo. Die Türken haben durch die Niederlage gegen Island ihr WM-Ticket verpasst.

WM-Qualifikation Europa