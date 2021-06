Neymar trifft : WM-Quali: Brasilien besiegt Ecuador

Inmitten der Turbulenzen um die Copa América in Brasilien hat die Fußball-Nationalmannschaft des Landes in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Ecuador gewonnen.

Porto Alegre | Die Seleção besiegte „La Tri“ im Estádio Beira-Rio in Porto Alegre mit 2:0 (0:0). Die Treffer für den fünfmaligen Weltmeister erzielten Stürmer Richarlison vom FC Everton in der 65. und Superstar Neymar, der einen Elfmeter in der Wiederholung verwandelte (94. Minute). Es fiel auf, dass alle Spieler jeweils zur gemeinschaftlichen Umarmung zu Nationa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.