Referee gesperrt : WM-Qualifikationsspiel in Südafrika wird wiederholt

erstellt am 06.Sep.2017 | 22:10 Uhr

Der Schiedsrichter der Partie Joseph Lamptey aus Ghana, der Südafrika in der 43. Minute einen äußerst umstrittenen Handelfmeter zugesprochen hatte, ist inzwischen vom Internationalen Sportgerichtshof CAS lebenslang gesperrt worden. Die FIFA entschied, das Spiel im November 2017 erneut anzusetzen.

In der sehr ausgeglichenen Gruppe führen nach vier von sechs Spieltagen Burkina Faso und Kap Verde mit je sechs Punkten die Tabelle an. Senegal hat nun die Möglichkeit, im Wiederholungsspiel sein Konto von bislang fünf Zählern zu erhöhen. Ohne die drei Punkte vom 2:1-Spiel gegen Senegal verfügt Südafrika nur noch über einen Zähler. Die fünf Sieger der Afrika-Gruppen qualifizieren sich für die WM 2018 in Russland.