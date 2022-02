2. Liga : Gedenkminuten wegen Angriff auf die Ukraine

Mit Gedenkminuten hat der Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine begonnen.

Bei den Begegnungen zwischen Hannover 96 und Holstein Kiel sowie dem SC Paderborn und Erzgebirge Aue am Freitagabend setzten Mannschaften und Zuschauer ein Zeichen für den Frieden und der Anteilnahme in der Ukraine-Krise. In Hannover wurde zudem auf den üblichen Einlaufsong verzichtet. Stattdessen wurde „Imagine“ von John Lennon gespielt. Der Song war...

