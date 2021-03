Neuer Trainer : Gegen die Zweifel: Kramer kämpft um Gunst der Arminia-Fans

Sein letztes Spiel als Chefcoach eines Profiteams liegt mehr als fünf Jahre zurück. Das schürt die Vorfreude von Frank Kramer auf sein Debüt bei Arminia Bielefeld. In den kommenden Wochen muss er nicht nur möglichst viele Spiele, sondern auch die Gunst der Fans gewinnen.

Bielefeld | Die erste Empörungswelle ist verebbt, die Skepsis aber geblieben. Frank Kramer tritt bei Arminia Bielefeld ein schweres Erbe an. Weil sein Vorgänger Uwe Neuhaus die Gunst der Fans genoss, steht sein Nachfolger bei seinem Doppelpack-Debüt in der Fußball-Bundesliga daheim gegen Union Berlin am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) und drei Tage später Werder Breme...

