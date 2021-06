Fußball-EM : „Gemetzel von Glasgow“: Schewtschenko spürt Liebe des Landes

Was für ein Krimi! Ein Siegtor in der Nachspielzeit der Verlängerung bringt die Ukraine ins EM-Viertelfinale gegen England. Schweden, in der Vorrunde noch Gruppensieger vor Spanien, scheidet dagegen aus.

Glasgow | Stürmerlegende Andrej Schewtschenko spürte die Liebe der gesamten Ukraine, Torschütze Alexander Sintschenko sprach von einem historischen Ereignis: Nach dem „Gemetzel von Glasgow“ schwebt der Außenseiter auf einer Euphoriewolke Richtung EM-Viertelfinale gegen England. „Mit dieser Leistung und diesem Engagement hat sich unser Team die Liebe des ganz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.