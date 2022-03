Fußballtraining : Grafite über Magath: Motivator mit hartem Training

Der ehemalige Wolfsburger Torjäger Grafite hat tiefe Einblicke in die Trainerarbeit von Felix Magath gegeben. „Wenn Magath sauer war, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder er schwieg oder er brüllte. In Brasilien sagt man: Oito ou otenta, er ist entweder acht oder achtzig. Dazwischen gibt es nichts“, sagte der ehemalige Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. Grafite spielte von 2007 bis 2011 für den VfL Wolfsburg und wurde mit dem Club 2009 unter Magath deutscher Meister.

„Magath hatte zwei besondere Eigenheiten. Er stärkte die Mentalität der Spieler. Und er hielt ein Training ab, das ungemein hart war“, sagte der mittlerweile 42 Jahre alte Grafite: „Das gefällt den meisten Spielern zwar nicht. Doch es gab uns eine starke Physis. Ich weiß nicht, ob er das jetzt in Berlin auch so handhaben kann, er hat ja nur wenig Zeit....

