Super League : Griechische Meisterschaft startet nach Unterbrechung wieder

Drei Wochen nach der zeitweiligen Unterbrechung der griechische Fußball-Superliga kann die höchste Spielklasse des Landes zu Ostern fortgesetzt werden. «Die Meisterschaft wird am Wochenende starten», sagte Liga-Sprecher Alexis Kougias im griechischen Rundfunk ERA-Sport.

von dpa

26. März 2018, 17:55 Uhr

Die Meisterschaft war am 13. März ausgesetzt worden, nachdem es am Vorabend beim Spitzenspiel zwischen Paok Saloniki und AEK Athen zu schweren Zwischenfällen gekommen war. Die Partie war abgebrochen worden, als Paoks Besitzer Iwan Savvidis aus Protest gegen eine Abseits-Entscheidung auf das Spielfeld gegangen war und dabei einen Revolver an seinem Gürtel trug.

Vor der Verkündung des weiteren Spielbetriebs hatten Vertreter der 16 Superliga-Vereine eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der ab kommender Saison noch härtere Strafen bei Ausschreitungen möglich werden sollen. Darunter ist im Falle wiederholter Krawalle der sofortige Abstieg eines Teams vorgesehen.

Die Unterzeichnung des Dokumentes, das der griechische Vize-Sportminister ausgearbeitet hatte, war Voraussetzung für den Wiederbeginn der Meisterschaft. Bislang hat der Vizeminister auf diesen Beschluss der Superliga nicht reagiert. Formell muss er das Grüne Licht für den Neustart geben.

Der schweren Fußballkrise waren mehreren Ausschreitungen in den Stadien vorangegangen. Als Savvidis mit einem Revolver am Gürtel auf's Spielfeld ging, hatte die Regierung im Einvernehmen mit dem Fußballverband die Unterbrechung der Meisterschaft angeordnet. Das Verhalten des Paok-Besitzers löste eine Welle der Empörung im ganzen Land aus.

Mit Spannung wird nun die Reaktion des Weltverbandes FIFA erwartet. Vergangene Woche hatte eine FIFA-Delegation unter der Führung des Österreichers Herbert Hübel Maßnahmen gefordert, die getroffen werden müssen, damit der griechische Fußball wieder zur Ruhe kommt. Der FIFA-Vertreter hatte davor gewarnt, Griechenland könnte von allen internationalen Fußballwettbewerben ausgeschlossen werden.