Fussball : Haftstrafe gegen Böllerwerfer von Köln rechtskräftig

Die Strafe von mehr als drei Jahren Haft für den Böllerwerfer beim Fußball-Bundesliga-Derby 2019 in Köln ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf in Karlsruhe die Revision des Angeklagten, wie der BGH am Freitag bekanntgab (Az. 3 StR 264/21). Durch die Detonation des illegalen Böllers waren 21 Menschen, darunter viele Pressefotografen und Ordner, verletzt worden.

Die Tat hatte sich im September 2019 beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ereignet. Das Kölner Landgericht hatte den Mann zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Nach Ansicht des BGH ist das Urteil nicht zu beanstanden. Nach Überzeugung des Landgerichts hat der damals 35-Jährige den in Deutschland verbotenen Böller ...

