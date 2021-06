EM-Start von Deutschland : Hamann wäre mit Unentschieden gegen Frankreich zufrieden

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann hält den deutschen EM-Auftaktgegner Frankreich für die beste Mannschaft im Turnier.

Herzogenaurach | „Ich glaube, dass es gegen die Franzosen sehr schwer wird, und mit einem Punkt wäre ich hochzufrieden“, sagte der 47-Jährige als Experte des Senders Antenne Bayern. Die DFB-Auswahl tritt am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen den Weltmeister an. Die Franzosen bringen aus Hamanns Sicht nicht nur eine beeindruckende Start-Elf mit,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.