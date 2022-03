2. Bundesliga : Hamburgs Linke: Fall Jatta war „eine unwürdige Hexenjagd“

Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Hamburg-Altona, kein Hauptverfahren wegen einer möglichen falschen Identität des Hamburger Fußball-Profis Bakery Jatta zu eröffnen, hat sich die Fraktion der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisch über die Rolle der Staatsanwaltschaft geäußert. Das ganze Verfahren sei „skandalös“, sagte die justizpolitische Sprecherin der Linken, Cansu Özdemir, am Dienstag. „Der Verfolgungseifer der Staatsanwaltschaft lässt schwere Zweifel an deren Motiven und an der Rechtsstaatlichkeit aufkommen.“

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte im Dezember vergangenen Jahres Anklage gegen den heute 23 Jahre alten Angreifer des Zweitligisten Hamburger SV erhoben. Nach Auffassung der Behörde soll es sich bei ihm tatsächlich um den zweieinhalb Jahre älteren Bakary Daffeh handeln. Dem Gambier waren Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz und Falschbeurkundung v...

