2. Bundesliga : Hannover 96 verliert auch beim FC Schalke 04

Hannover 96 steckt nach der vierten Pflichtspiel-Niederlage in Serie weiter im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen verloren am Samstag auch beim FC Schalke 04 mit 1:2 (0:1). Die Tore vor 55.152 Zuschauern erzielten Ko Itakura (43. Minute) und Rodrigo Zalazar (54.). Cedric Teuchert (49.) gelang für die engagierten 96er lediglich der Ausgleich.

Schalke holte in zwei Spielen unter dem neuen Trainer Mike Büskens nun sechs Punkte und ist mit 47 Zählern in Reichweite der oberen drei Plätze. Das 3:0 in Ingolstadt hatte der Schalke-Coach aus der Quarantäne dirigiert. Hannover hat weiter 31 Punkte und damit nur vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang. Die auf fünf Positionen veränderten Gäste ...

