2. Liga : Hannover gibt Entwarnung: Zieler bald wieder im Training

Nach den Kreislaufproblemen von Ron-Robert Zieler am Wochenende soll der Torwart von Hannover 96 noch in dieser Woche ins Training zurückkehren.

Die Befunde der Untersuchung seien unauffällig gewesen, er sei auch nicht an Corona erkrankt, teilte der Zweitligist auf Nachfrage mit. Bei der 1:3-Niederlage beim SV Sandhausen musste der in dieser Saison so starke Torwart am vergangenen Samstag zur Halbzeit wegen Schwindelgefühlen ausgewechselt werden. Bei Hannover 96 fallen zwei Spieler vorerst weg...

