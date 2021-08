Fußball in Rostock : Sven Sonnenberg verlässt den FC Hansa Rostock

Der Abwehrmann, der in dieser Saison bislang nicht zum Einsatz kam, wechselt zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo.

Rostock | Fußball-Zweitligist FC Hansa hat einen Abgang zu verzeichnen. Verteidiger Sven Sonnenberg, der es an den ersten beiden Spielen nicht in den Kader schaffte, verlässt die Rostocker in Richtung Niederlande. „Ich möchte mich beim Verein, den Fans und allen Personen, die mich unterstützt haben, für zwei wunderschöne Jahre bedanken und wünsche dem FC Hans...

