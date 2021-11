FC Hansa Rostock : Aktuell ist die Kogge auf Kurs Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

Nach 13 Spielen haben die Norddeutschen bereits so viele Siege auf ihrem Konto, wie in der Abstiegssaison 2011/12 insgesamt.

Rostock | Das 3:2 in Regensburg am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga war der fünfte Liga-Sieg des FC Hansa Rostock 2021/22. Als die Norddeutschen in der Saison 2011/12 zuletzt im deutschen Unterhaus spielten und am Ende als Tabellenletzter abstiegen, hatten sie am Saisonende gerade einmal fünf Spiele gewonnen. Mit 17 Punkten gehen die Ostseestädter aktuell...

