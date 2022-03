2. Fußball-Bundesliga : Der FC Hansa Rostock will die Offensive des FC Schalke 04 stoppen

Die Partie in der Gelsenkirchener Veltins-Arena wird ein Höhepunkt für den FC Hansa. Trainer Jens Härtel und Innenverteidiger treten zum ersten Mal beim FC Schalke 04. Wie sie dort bestehen wollen:

Rostock | Dem anstehenden Auswärtsspiel am Sonnabend (13.30 Uhr) bei Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 fiebert Trainer Jens Härtel von Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock ganz besonders entgegen. „Schalke habe ich ansonsten immer nur im Fernsehen gesehen. Auch in der Champions League haben sie gespielt. Als Spieler oder Trainer war ich noch nie in dem Stadion...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.