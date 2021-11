Verbandsliga : Der SV Pastow erwartet Dynamo Schwerin zum Kracherduell

Die Rand-Rostocker wollen am 11. Spieltag die Tabellenspitze verteidigen. Der SV Warnemünde trifft im Kellerduell auf den SV Siedenbollentin.

Rostock | Zum absoluten Kracher kommt es am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga am Sonnabend ab 14 Uhr im Bornkoppelweg in Broderstorf. Spitzenreiter SV Pastow (23 Punkte) hat den Dritten Dynamo Schwerin (22) zu Gast. „Es gab schon einige Tabellenführer in dieser Saison, nur blieben sie nicht lange Zeit oben. Ich hoffe, dass wir das anders gestalten können“, ...

