2. Fußball-Bundesliga : FC Hansa Rostock hofft auf Rückkehr von Simon Rhein

Der Mittelfeldspieler ist der ballsicherste Akteur beim Koggenclub. Ohne ihn leiden Passgenauigkeit und Aufbauspiel. Das wurde in Darmstadt einmal mehr sehr deutlich.

Rostock | Das Heimspiel von Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Sonnabend (13.30 Uhr, Ostseestadion) gegen den 1. FC Nürnberg soll für Simon Rhein ein ganz besonders werden. Es geht gegen den Club, bei dem der 23-Jährige den Sprung zu den Profis geschafft hat. Am 28. Oktober 2018 debütierte Rhein für die Mittelfranken beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt in d...

