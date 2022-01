Fußball : Fix: FC Hansa Rostock holt Danylo Sikan von Schachtar Donezk

Der Nationalspieler hat am Sonntagabend den Medizincheck in Rostock bestanden und am Montag einen Leihvertrag bis Saisonende bei den Ostseestädtern unterschrieben.

Rostock | Jetzt ist es amtlich: Der FC Hansa Rostock hat die Leihe von Danylo Sikan perfekt gemacht. Der 20-jährige Mittelstürmer wechselt – wie erwartet – für ein halbes Jahr vom ukrainischen Erstliga-Tabellenführer und Champions-League-Teilnehmer Schachtar Donezk an die Ostseeküste. Bereits am Sonntag war Sikan in Rostock angekommen und hatte den obligatorisc...

