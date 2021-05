Fußball : Der FC Hansa verschiebt erneut Mitgliederversammlung

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie soll die Veranstaltung am 5. September im Ostseestadion nachgeholt werden.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie seine für den 13. Juni geplante Mitgliederversammlung erneut verschieben. Darauf haben sich der Vorstand des Clubs und die in die Planung der Mitgliederversammlung eingebundenen Gremien per Videokonferenz verständigt. Neuer Termin am 5. September im Ostseestadion ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.