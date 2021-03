3. Fußball-Liga : 2:1 – Damian Roßbach köpft Hansa Rostock zum Sieg

Die Ostseestädter besiegen am 27. Spieltag den 1. FC Kaiserslautern und sind wieder in der Erfolgsspur.

Rostock | Der FC Hansa hat sich in die Erfolgsspur zurückgekämpft. Die Rostocker bezwangen am 27. Spieltag der 3. Fußball-Liga den 1. FC Kaiserslautern nach einem 0:1-Pausenrückstand noch mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte Damian Roßbach in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Mindestens bis zum Montagabend sind die Norddeutschen damit wieder Tabellenzweiter. ...

