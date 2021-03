3. Fußball-LIga : Der FC Hansa ist im Ostseederby in Lübeck gefordert

Rostock um Linksverteidiger Lukas Scherff will im Nachholspiel die Erfolgsserie ausbauen und Platz zwei festigen.

Rostock | Mit dem Nachholspiel bei Schlusslicht VfB Lübeck (20./20) schließt der FC Hansa (2./45 – jeweils 24 Partien) am Mittwoch um 17 Uhr seine Hinrunde in der 3. Fußball-Liga ab. Dieser Aspekt ist nicht nur nebensächlich, denn in diesem Spiel dürfen die Trainer nur drei Wechsel vornehmen, da die Änderung hin zu fünf Auswechslungen erst zur Rückrunde gegriff...

