3. Fußball-Liga : Hansa geht mit Rückenwind ins Spiel gegen Uerdingen

Die Rostocker sind am Dienstag ab 19 Uhr beim KFC Uerdingen in Lotte zu Gast.

Rostock | Volle Pulle gegen den KFC Uerdingen: Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will am Dienstag im Nachholspiel in Lotte mit einem Sieg gegen die Krefelder, die dort seit kurzem ihre Heimspiele austragen, einen weiteren Schritt in Richtung 2. Bundesliga machen. Dabei müssen die Ostseestädter zunächst keine Rücksicht auf die kommenden Aufgaben nehmen. „Wir ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.