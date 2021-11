2. Bundesliga : Der FC Hansa Rostock ist im Ostderby gegen Aue gefordert

Am Sonnabend um 13.30 Uhr sind die Sachsen am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga im mit 21 750 Zuschauern ausverkauften Ostseestadion zu Gast.

Rostock | Welches Team hat die Länderspielpause besser verkraftet? Während der FC Hansa – inklusive des Pokalerfolgs in Regensburg – drei Siege in Serie feierte, holte der FC Erzgebirge Aue zuletzt sieben Punkte aus drei Partien. Am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga stehen sich beide Clubs am Sonnabend ab 13.30 Uhr im Ostseestadion gegenüber. Weiterlese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.