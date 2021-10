Fußball in Rostock : 0:4 – Der FC Hansa ist chancenlos beim FC St. Pauli

Die Ostseestädter können der offensiven Wucht des Spitzenreiters kaum etwas entgegensetzen.

Hamburg | Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock war am 11. Spieltag beim FC St. Pauli der offensiven Wucht des Tabellenführers chancenlos unterlegen. Mit 0:4 verloren die Ostseestädter das Nordduell beim Erzrivalen. Drei Neue in der Start-Elf Hansa-Coach Jens Härtel nahm drei Veränderungen in der Start-Elf vor und stellte vor allem auf der linken Seite um....

