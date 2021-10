Fußball : Der FC Hansa Rostock will gegen Düsseldorf den zweiten Heimsieg

Die Rheinländer sind am Sonntag ab 13.30 Uhr zum 12. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast im Ostseestadion

Rostock | Lange Zeit zum Ausruhen haben die Kicker des Zweitligisten FC Hansa Rostock nicht. Nur vier Tage nach dem grandiosen Fight in Regensburg mit dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals müssen die Ostseestädter schon wieder in der 2. Bundesliga ran. Vor mehr als 20 000 Zuschauern – Resttickets gibt es an den Tageskassen – geht es morgen ab 13.30 Uhr geg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.