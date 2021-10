FC Hansa Rostock : Lukas Fröde weiß, wie man am Millerntor beim FC St. Pauli besteht

Bei fünf Auftritten in Hamburg holte der 26-Jährige mit seinen jeweiligen Teams unter anderem einen Sieg und drei Remis. Am Sonntag versucht er mit dem FC Hansa die Bilanz weiter aufzupolieren.

Rostock | Wenn jemand aus dem aktuellen Kader des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock weiß, wie man beim FC St. Pauli am Millerntor besteht, ist es Lukas Fröde. Der Abräumer im defensiven Mittelfeld hat eine starke Bilanz in Hamburg. Mit dem Karlsruher SC gelang ihm in der vergangenen Saison ein 3:0-Erfolg, davor holte er mit dem KSC (2:2) sowie dem MSV Duis...

